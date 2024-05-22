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Нападающий «Факела» Марков: Ташуев и Черевченко абсолютно разные тренеры

Нападающий «Факела» Марков: Ташуев и Черевченко абсолютно разные тренеры
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Нападающий «Факела» Евгений Марков высказался о смене главного тренера в клубе. Ранее был уволен Сергей Ташуев, пост главного тренера воронежцев занял Игорь Черевченко.

«С приходом Игоря Черевченко много изменений. Он и Ташуев — абсолютно разные тренеры, разные школы. Наверное, не буду затрагивать точечно, но, повторюсь, многое поменялось. Если охарактеризовать Черевченко как тренера, то он и тактик, и мотиватор», — сказал Марков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

«Факел» занимает 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 29 очков за 29 матчей. В заключительном туре воронежцы сыграют с грозненским «Ахматом» в субботу, 25 мая. Начало встречи — в 16:30 мск.

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