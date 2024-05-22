Генич: то, что сделал «Пари НН», иначе как клоунадой и шапито не назовёшь

Спортивный комментатор Константин Генич высказался о смене главного тренера в «Пари Нижний Новгород». Ранее был уволен Сергей Юран, пост главного тренера занял Саша Илич.

«Это вообще просто кинокомедия. То, что сделал «Пари НН», иначе как клоунадой и шапито не назовёшь. Я очень люблю Диму Сергеева и то, чем он занимается. Но мне кажется, что это решение было не клуба «Пари НН», а генерального спонсора, которому кто-то сказал, что вот есть Саша Илич, что вот он крутой специалист. Но поменять на тренера-иностранца за четыре тура [до конца сезона] в чемпионате, даже после серии шести поражений подряд…

Но ты должен понимать, что у тебя приедет тренер, который не знает ни хрена вообще, ни хрена! Извините, что я ругаюсь. Но он не знает ни одного игрока, не знает, где играть, в чём специфика, не знает ни одного арбитра. Ну то есть ему надо время, чтобы со всеми этим познакомиться, надо вообще понять психологию игрока. Кто, я не знаю, инфантильный, кто сентиментальный, кто как переживает неудачи. Но это очень глупое решение», — сказал Генич в подкасте «Чемпионата» «Премьер-лига несправедливости» с Андреем Панковым и Михаилом Рождественским.