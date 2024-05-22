Газизов: верю, что «Динамо» Махачкала может заинтересовать Джикию. Не всё решает зарплата

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов ответил на вопрос о возможном подписании в клуб защитника Георгия Джикии, который станет свободным агентом по окончании нынешнего сезона.

— Вы сказали, что будете рады видеть в клубе Джикию. Насколько это реально?

— Гаджи Муслимович уже сказал Георгию, что он в любой момент может приехать в Дагестан отдыхать. Они же давно знакомы. Что касается рабочих отношений, никогда не говори никогда. Всё может быть.

— Но вы его рассматриваете?

— Хочешь кого-то рассмешить — расскажи о своих планах. Я верю, что мы его можем заинтересовать. Почему нет? Джикия — амбициозный парень, Гаджи Муслимович его хорошо знает, я знаю. Ему есть чего достигать.

— Но у него же большая зарплата.

— Зарплата не всегда всё решает. Я в «Динамо» не ради зарплаты, Бекиевич приходил тоже не ради неё. Есть вещи выше материальных благ — болельщики, эмоции, достижения, — сказал Газизов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.