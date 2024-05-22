Мостовой признался, что в обучении на тренера испытывает проблемы в работе с компьютером

Бывший полузащитник «Спартака» и «Сельты» Александр Мостовой признался, что испытывает проблемы в работе с компьютером во время обучения на тренера в академии РФС.

«Учёба проходит нормально, у нас хорошая группа, мы в прошлом сильные и хорошие футболисты. Единственное, что я старше всех. Всё идет в плановом режиме. Проблемы с компьютером? Тоже есть, конечно, у всех есть проблемы с компьютером. Футбол — это не компьютер, в него играют живые люди. Компьютер в футбол не играет, так что нет разницы, что ты напечатаешь на компьютере», — приводит слова Мостового ТАСС.

Александру Мостовому 55 лет, во время профессиональной карьеры футболиста он выступал за такие команды, как «Красная Пресня», «Спартак», «Бенфика», «Страсбург», «Сельта» и «Алавес». Обучение на тренера в академии Российского футбольного союза Мостовой проходит вместе с другими известными игроками прошлого. В группе Александра находятся, например, Андрей Аршавин, Дмитрий Сычёв, Юрий Жирков и другие.