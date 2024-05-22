Константин Генич заявил, что «Зенит» станет чемпионом России в сезоне-2023/2024

Известный российский комментатор Константин Генич считает, что чемпионом России в сезоне-2023/2024 станет санкт-петербургский «Зенит».

— Кто чемпион?

— «Зенит». Меня сейчас обвинят опять.

— Если «Зенит» будет чемпионом, футбол умрёт, точно не будет жить.

— Ну почему умрёт?

— Ну это худший «Зенит» вообще.

— Да, а почему это проблема «Зенита»? Когда последний раз чемпионом во Франции стал «Лилль», тогда их президент сказал, что нам надо выиграть чемпионат сейчас, во что бы то ни стало, потому что следующие 10 лет выиграет «ПСЖ», потому что шансов у нас уже не будет. И вот здесь то же самое. Если вот сейчас «Динамо» не возьмёт… В ближайшие годы, в следующий год точно [не возьмут], — сказал Генич в подкасте «Чемпионата» «Премьер-лига несправедливости» с Андреем Панковым и Михаилом Рождественским.