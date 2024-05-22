Дркушич: планирую принять решение о своём будущем после Евро-2024

Защитник «Сочи» Ванья Дркушич высказался о своём будущем после вылета сочинцев из Российской Премьер-Лиги.

«Пока не знаю о своём будущем, ещё не общались с агентом об этом. Если честно, я не знаю, какая будет ситуация. На данный момент я полностью сфокусирован на предстоящем чемпионате Европы. Я планирую, что после турнира приму решение о будущем. Но в футболе никогда не знаешь, что будет», — приводит слова Дркушича Metaratings.

Напомним, за тур до завершения сезона-2023/2024 «Сочи» потерял шансы на сохранение прописки в Российской Премьер-Лиге. Клуб провёл в элитном дивизионе пять сезонов подряд, выиграв в 2022 году серебряные медали чемпионата России. В 22 матчах текущего сезона Российской Премьер-Лиги Дркушич стал автором двух голов. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 24-летнего игрока в € 3 млн.