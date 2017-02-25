Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018 Кубок конфедераций
Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные Лига Чемпионат.com
Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2017 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016 ЧЕ-2017
Теннис
Кубок Федерации Кубок Дэвиса WTA ATP Australian Open 2017 Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Видео FANTASY ЛИГА ЕВРОПЫ — успей заявить состав! Билеты на спорт Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Футбольные трансферы
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

«Наполи» проиграл «Аталанте» и упустил шанс обогнать «Рому» в таблице Серии А

25 февраля 2017, суббота. 21:58. Футбол
«Наполи» проиграл «Аталанте» в матче 26-го тура итальянской Серии А. Встреча проходила в Неаполе на стадионе «Сан-Паоло» и завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.

На исходе получаса игры Маттиа Кальдара открыл счет. На 67-й минуте Франк Кесси получил вторую желтую карточку и «Аталанта» осталась в меньшинстве, но три минуты спустя Кальдара оформил дубль.

«Наполи» (54 очка) занимает третье место в турнирной таблице Серии А, отставая от идущей второй «Ромы» на 2 балла и сыграв на матч больше. «Аталанта» (51) идет четвертой.
Италия - Серия А. 26-й тур
25 февраля 2017, суббота. 20:00 МСК
Наполи
Неаполь
0 : 2
Аталанта
Бергамо
0:1 – Кальдара – 28, 0:2 – Кальдара – 70
Удаления: нет – Кесси, 67
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Аталанта Наполи Рома
Новости. Футбол
25 февраля 2017, суббота
21:58 «Наполи» проиграл «Аталанте» и упустил шанс обогнать «Рому» в таблице Серии А
21:55 Федун посетил тренировку «Спартака» в Марбелье
21:49 Гол Макгиди помог «Престону» одержать победу над «Куинз Парк Рейнджерс»
21:43 Анчелотти: не ожидал от «Баварии» победы со счётом 8:0 по случаю моего юбилея
21:37 Конте установил рекорд АПЛ, одержав 20 побед в 26 своих первых матчах в лиге
21:34 РФС: «Урал» присылал письмо с подписью Иванова, прося перенести игру в Краснодар
21:29 Куман: «Эвертон» надеется втиснуться в борьбу топ-6 клубов АПЛ
21:14 Дубль Мищенко помог «Амкару» обыграть «Минск»
21:12 Асхабадзе: для меня Луис Адриано — трансфер на одном уровне с Ивановичем
21:02 Конте: «Челси» полностью доминировал в матче с «Суонси»
21:00 Экс-форвард «Спартака» Барриос стал игроком «Гремио»
20:57 Маскерано и Туран не помогут «Барселоне» в матче с «Атлетико»
20:51 «Монако» выиграл у «Генгама» и вышел на чистое первое место в чемпионате Франции
20:36 Эллардайс: сегодня «Селхерст Парк» стоял на ушах!
20:27 Владелец «Интера» обсудил с президентом «Реала» возможность трансфера Хамеса
20:14 Мальдини: если я и вернусь в футбол, то наверняка это будет именно «Милан»
20:10 «Севилья» победила «Бетис» в андалусийском дерби и догнала «Реал» по числу очков
20:04 К. Комбаров: готовность тульского «Арсенала» к сезону оценю на 90-95%
19:53 «Челси» обыграл «Суонси» и увеличил отрыв в АПЛ до 11 очков
19:51 Кирьяков: «Арсенал» Т проявил характер, в первых матчах весны он нам понадобится
19:49 ЦСКА разгромил норвежский «Будё-Глимт» в контрольном матче
19:43 В Берлине состоялась драка с участием 200 фанатов «Герты» и «Айнтрахта»
19:38 В перерыве матча «Челси» — «Суонси» состоялось чествование Лэмпарда
19:35 Тульский «Арсенал» в товарищеском матче обыграл тбилисское «Динамо»
19:22 «Боруссия» Д разгромила «Фрайбург», «РБ Лейпциг» переиграл «Кёльн»
19:20 «Бавария» забила «Гамбургу» 8 голов, Левандовски оформил хет-трик
19:12 «Анжи» проиграл казахстанскому «Иртышу»
19:12 Марез: Клаудио, вы верили в меня с первого дня, огромное спасибо за всё
19:03 Энрике: у «Барселоны» очень тяжёлый график, усталость берёт своё
19:03 Молодёжный состав «Урала» со счётом 0:7 проиграл «Балтике» Черевченко
18:54 Из-за отсутствия резервного голкипера в ворота «Саттона» встал защитник
18:50 Мутко: переход Могилевца в «Ростов» — самый впечатляющий в РФПЛ зимний трансфер
18:45 Эмери: надеюсь, завтра «ПСЖ» одержит ещё одну громкую победу
18:40 Зидан: Бензема очень долго ждал поддержки от Федерации футбола Франции
18:33 Фабрегас забил гол в своём 300-м матче в английской Премьер-лиге
18:21 Вейналдум: «Лестер» посыпался после ухода Канте в «Челси»
18:20 ЦСКА — «Будё-Глимт»: прямая трансляция товарищеского матча
18:04 Дони: Раньери получил то, чего заслуживал
17:56 Монтелла: надеюсь остаться в «Милане», после того как Берлускони продаст клуб
17:54 «Урал»: приносим искренние извинения болельщикам за перенос игры с «Краснодаром»
17:47 Симеоне: «Барселона» остаётся лучшей командой мира
17:43 Ари: с помощью поддержки фанатов «Локомотив» должен подняться в таблице РФПЛ
17:40 Скоулз: Моуринью возвращает «МЮ» туда, где клуб находился раньше
17:32 Агент: слова Геркуса о срыве перехода Миранчука в «Рубин» из-за агентов — враньё
17:32 Гол и передача Вагнера Лава помогли «Аланьяспору» разгромить «Аданаспор»
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Как вы относитесь к увольнению Раньери из «Лестера»?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+