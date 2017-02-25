Варди: слухи о том, что я выступил за увольнение Раньери, являются ложными

Нападающий «Лестер Сити» Джейми Варди поблагодарил Клаудио Раньери, который на этой неделе был отправлен в отставку с поста главного тренера команды, а также прокомментировал информацию о том, что он был одним из инициаторов увольнения итальянского специалиста.
«Я всегда уважал и буду уважать Клаудио. То, чего мы достигли вместе, было невозможно вообразить. Он поверил в меня, когда другие не хотели делать этого, и за это я буду ему вечно благодарен.
Появились слухи, что я выступил за увольнение Раньери, но они являются полностью ложными и необоснованными. Я желаю Клаудио всего самого лучшего, спасибо ему за всё», — написал Варди в своём «инстаграме».
Раньери возглавил «Лестер» в июле 2015 года и привёл команду к первой в истории победе в чемпионате Англии.