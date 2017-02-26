Осинов: «Ростову» досталась самая сильная команда среди участников плей-офф ЛЕ

Бывший полузащитник «Ростова» Михаил Осинов прокомментировал итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы по итогам которой «Ростову» в соперники достался «Манчестер Юнайтед», а «Краснодару» — «Сельта».
«Со стороны болельщика трудно представить более лучшего соперника для «Ростова». Вживую есть возможность увидеть такого тренера и такую команду. Но с позиции клуба, то не хотелось бы встречаться с «Манчестер Юнайтед» на этой стадии. Наверное, «Ростову» попалась самая сильная команда из участников плей-офф. Два гранда встречаются. Безусловно, «Ростов» уже доказал, что может играть с грандами. Очередной команде из Англии не повезло.
«Краснодару» тоже повезло с хорошим соперником. Мне кажется, «Сельта» на порядок выше стоит «Краснодара». Но и «быки» своей игрой доказывают, что их следует уважать и просто так списывать со счетов не стоит. Я очень не хотел, чтобы «Ростов» сыграл с «Краснодаром» на этой стадии. Есть шансы, что от России в ¼ финала будут два клуба», — сказал Осинов в эфире «Спорт FM»…