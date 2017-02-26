Беленов: большое спасибо Керимову, что в Махачкале был такой проект

Вратарь Александр Беленов, который на этой неделе перешёл из «Анжи» в «Уфу», поблагодарил экс-владельца махачкалинского клуба Сулеймана Керимова.
«Сначала в отпуске начали звонить журналисты, задавать вопросы о переменах в «Анжи». Я тогда даже ничего не знал, только в Интернете что-то видел, но полной информацией не владел. А потом, когда в январе нас с командой собрали, увидел много новых лиц. Половина состава, персонал и руководители почти все новые.
Естественно, как и многие ребята, был в шоке. Казалось бы, ещё в прошлом сезоне «Анжи» еле-еле в РФПЛ удержался. А в этом мы шли неплохо, показывали качественный футбол. Да, могли лучше, чего уж скрывать. Но провалом это точно не назовёшь.
Остался ли осадок? Нет. Мы ведь люди подневольные – раз в руководстве приняли такое глобальное решение, футболисты уже никак не повлияют. Потому остаётся только двигаться каждому своей дорогой. Но, конечно, были определённые ожидания на вторую часть сезона. Мы выглядели достойно до перерыва, а зимой, думал, ещё усилимся. Хочу сказать большое спасибо Сулейману Керимову, что такой проект был. От Махачкалы у меня остались только самые положительные эмоции. Надеюсь, болельщики «Анжи» не отвернутся от команды в трудную минуту», — сказал Беленов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.
Полную версию интервью с Беленовым читайте на „Чемпионате“ в ближайшее время.