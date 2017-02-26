Скоулз надеется, что Гвардиола когда-нибудь возглавит сборную Англии

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз выразил надежду, что главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола однажды возглавит сборную Англии.
46-летний испанский специалист проводит первый сезон во главе «Манчестер Сити». Под его руководством «горожане» после 25 матчей занимают второе место в таблице АПЛ.
«Я надеюсь, что однажды он станет тренером сборной Англии и принесёт нам свой стиль. Он ещё может добиться успеха в Англии. Он может улучшить игру в обороне, потому что на каждом стадионе вы оказываетесь под давлением, но все в Англии любят то, как играют его команды», — цитирует Скоулза Marca.