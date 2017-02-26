Моуринью: в июле «МЮ» хочет приобрести двух или трёх игроков

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью рассказал о трансферных планах клуба на лето.
«Думаю, что группа игроков, которая сейчас представляет „МЮ“, хорошо справляется в этом сезоне. В июле мы хотим приобрести двух или трёх игроков для того, чтобы просто усилить состав. Мы довольны уровнем, которого достигла команда, но нужно сделать ещё один толчок вперёд, которым станет следующее трансферное окно. Мы сохраним большую часть игроков, которых имеем, но одновременно сделаем толчок для развития», — цитирует Моуринью Goal.