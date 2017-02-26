Почеттино: мы на пути к созданию одного из лучших клубов Европы, нужно терпение

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино заявил, что на данном этапе «шпоры» могут быть не готовы выигрывать трофеи.
«Мы подняли планку ожиданий, потому что в прошлом сезоне мы занимали второе и третье место в лиге, и это хорошо. Может быть, мы ещё не готовы. Это как со стадионом: мы хотим переехать туда сегодня, но ещё не готовы играть там. Мы должны подождать, чтобы создать фундамент.
Наш президент заложил основы: новые объекты на тренировочной базе и новый стадион, чтобы помочь команде стать лучше, а клубу — больше. Мы на пути к созданию одного из лучших клубов Европы. Но мы должны быть терпеливы», — приводит слова наставника «Тоттенхэма» The Guardian.