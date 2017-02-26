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«Сьон» на выезде обыграл «Лозанну», Митрюшкин снова сыграл на ноль

26 февраля 2017, воскресенье. 17:37. Футбол
В матче 22-го тура чемпионата Швейцарии «Лозанна» принимала на своём поле «Сьон». Встреча проходила на стадионе «Олимпик де ля Понтез» и завершилась победой гостей со счётом 1:0.

Единственный мяч в составе победителей записал на свой счёт на 43-й минуте Чадрак Аколо. С 56-й минуты «Сьон» играл вдесятером после того, как красную карточку получил Эльшад Зверотич.

Российский голкипер «Сьона» Антон Митрюшкин провёл полный матч. Для вратаря эта встреча стала второй подряд на ноль в чемпионате Швейцарии. В предыдущем туре Антон сохранил свои ворота в неприкосновенности в гостевом матче с «Грассхоппером» (1:0). Теперь на счету Митрюшкина 22 матча в нынешнем сезоне швейцарской Суперлиги и пять игр на ноль.

«Сьон» (38 очков) располагается на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Швейцарии, «Лозанна» (19) находится на предпоследней, девятой, строчке.
Швейцария - Суперлига. 22-й тур
26 февраля 2017, воскресенье. 15:45 МСК
Лозанна
Лозанна
0 : 1
Сьон
Сьон
0:1 – Аколо – 43
Удаления: нет – Зверотич, 56
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Лозанна ФК Сьон Антон Митрюшкин
Новости. Футбол
26 февраля 2017, воскресенье
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