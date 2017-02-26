Валенсия: победа в Кубке лиги поможет «МЮ» в борьбе за титул АПЛ

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Антонио Валенсия выразил мнение, что победа в финале Кубка Английской лиги над «Саутгемптоном», который состоится сегодня, поможет команде успешнее выступить в других турнирах.
«Нам нужно забыть обо всех предыдущих победах на стадионе «Уэмбли» и сконцентрироваться только на сегодняшнем матче. Это другой финал и другая история. Нельзя допускать ошибки и терять концентрацию в матче с «Саутгемптоном».
Мы уверены в собственных силах, но победа в Кубке английской лиги поможет нам успешнее выступить в других турнирах, в том числе в АПЛ. В Премьер-лиге ещё впереди много матчей, и всё может случиться. Пока у нас остаются математические шансы на чемпионство, мы будем бороться за титул», — цитирует Валенсию пресс-служба клуба.
После 25 туров АПЛ «МЮ» располагается на шестом месте в турнирной таблице, уступая лидирующему «Челси» 15 очков, но имея матч в запасе.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» – «Саутгемптон». Начало встречи — в 19:30 мск.