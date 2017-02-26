Хьюз: такие голы нельзя пропускать на высшем уровне

Главный тренер «Сток Сити» Марк Хьюз поделился впечатлениями от разгромного поражения в матче 26-го тура АПЛ с «Тоттенхэм Хотспур». Встреча проходила в Лондоне на стадионе «Уайт Харт Лэйн» и завершилась со счётом 4:0.
«Игра была сделана уже к перерыву. Такие голы нельзя пропускать на высшем уровне вне зависимости от турнира. Второй тайм был формальностью и уже ничего не решал. Мы смогли прибавить, но, полагаю, „Тоттенхэм“ просто перестал тратить силы и доигрывал матч. Мы были слишком пассивны, классные команды за это наказывают», — цитирует Хьюза BBC.