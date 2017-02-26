«Локомотив» может подать в суд на представителя братьев Миранчуков

Адвокат Василий Грищак, защищающий интересы «Локомотива», сообщил, что клуб может подать в суд на Вадима Шпинева, который является представителем полузащитников «Локомотива» Алексея и Антона Миранчуков.
«Шпинев заявил, что Геркус звонил в другие клубы с просьбой прислать фейковые предложения по Миранчуку. Это враньё, которому нет подтверждений. Как можно предположить, что какой-то клуб может прислать притворный документ с такой огромной суммой? С точки зрения логики это тоже абсурд. Имитация спроса на самом деле не давала преимуществ. Шпинев и Кузмичев не принимали участия в переговорах с «Локомотивом» по Миранчуку. Странно, что они постоянно комментируют события и обстоятельства, о которых знают с чужих слов. Начинали вести переговоры Павел Андреев и Евгений Кречетов. Одновременно с этим Вадим Шпинев и Владимир Кузьмичев активно участвуют в сделке. Итого уже по крайней мере четыре человека. Вероятно, денежные притязания такого количества лиц как раз и утяжеляли соглашение сторон.
Шпинев утверждает, что президент «Локомотива» Илья Геркус подговаривал болельщиков начать кампанию против Миранчука? Это голословные, безответственные утверждения. «Локомотив» рассматривает возможность подачи судебного иска против Шпинева», — сказал Грищук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.