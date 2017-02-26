Монтелла: жалко «Сассуоло». Многие эпизоды трактовались в пользу «Милана»

Главный тренер «Милана» Винченцо Монтелло признал, что в гостевом матче 26-го тура чемпионата Италии против «Сассуоло» (1:0) некоторые спорные моменты судейская бригада трактовала в пользу его команды. Единственный мяч в этой встрече забил с пенальти Карлос Бакка.
«В этом матче многие эпизоды трактовались в нашу пользу. Я это признаю, потому что такие эпизоды не всегда должны трактоваться в пользу наших соперников. Игра была слишком напряжённой. Практически после каждого игрового эпизода возникали споры. Мне не понравилась игра. Было слишком напряжённо и раздражённо. Я не большой поклонник таких матчей.
Жалко «Сассуоло», потому что подобное с ним случилось во встрече против нас в первом круге в октябре, когда мы выиграли со счётом 4:3. Но хотелось бы отметить, что только в этих двух матчах в чемпионате многое трактовалось в нашу пользу», — цитирует Монтеллу Sky Sport Italia.