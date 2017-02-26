Селезнёв: более чем уверен, что летом уйду из «Карабюкспора»

Украинский нападающий «Карабюкспора» Евгений Селезнев, ранее выступавший за «Кубань», сообщил, что надеется летом сменить клуб.
«Дай бог, летом я поменяю клубную прописку. В этом я более чем уверен. Мне здесь комфортно. Я всегда был зависим от болельщиков, от футбола, от адреналина. Если нет адреналина, то и меня нет. Меня нет как футболиста, мне неинтересно.
Я не играю ради денег. Деньги — важная часть нашей жизни, они ко мне приходили как-то сами. Но если мне скажут: „Выбирай, платим столько, а на стадионе 100 болельщиков, или столько, но полный стадион“ — конечно, я выберу футбол. Это несравнимые ощущения, разные вещи», — заявил Селезнев в интервью телеканалу «Футбол 1».