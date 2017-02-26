Иньеста: победа над «Атлетико» позволила «Барселоне» продолжить борьбу за титул

Полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста прокомментировал победу над мадридским «Атлетико» в матче 24-го тура испанской Примеры. Встреча проходила в Мадриде на стадионе «Висенте Кальдерон» и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.
«Эта победа позволила „Барселоне“ продолжить борьбу за титул. С „Атлетико“ всегда трудно играть, в каком бы турнире мы ни встречались. У „Атлетико“ было достаточно моментов, но мы всё же смогли победить. Приятно находиться на первом месте в таблице, а победа над таким соперником на выезде приятна вдвойне», — цитирует Иньесту Marca.
«Барселона» (54 очка) на данный момент занимает первое место в таблице, опережая идущий вторым «Реал» на 2 балла и сыграв на два матча больше.