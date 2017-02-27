«Олимпиакос» проиграл дома в чемпионате Греции впервые с декабря 2014 года

В матче 22-го тура чемпионата Греции «Олимпиакос» принимал на своём поле «Паниониос». Встреча проходила на стадионе «Георгиос Караискакис» и завершилась победой гостей со счётом 1:0. Единственный гол на 1-й минуте встречи забил Георгиос Масурас.
Таким образом, «Олимпиакос» уступил в домашней встрече чемпионата страны впервые с декабря 2014 года, когда проиграл клубу ПАОК со счётом 1:2. Команда прервала серию из 37 матчей без поражений на своём поле.
«Олимпиакос» (51 очко) располагается на первом месте в турнирной таблице чемпионата Греции, «Паниониос» (44) находится на второй строчке.