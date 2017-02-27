Кьеллини: в «Юве» между игроками откровенные и искренние отношения, как в семье

Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини прокомментировал ссору партнёра по команде, защитника Леонардо Бонуччи, с главным тренером Массимилиано Аллегри.
Из-за ссоры с главным тренером Бонуччи был вынужден пропустить первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Порту» (2:0). Позже стало известно, что конфликт был исчерпан, а сам футболист принял участие в домашнем матче 26-го тура Серии А с «Эмполи» (2:0).
«Вчера на поле Бонуччи показал свой профессионализм. В конце концов, самое главное не индивидуальности, а команда. Лео всегда действовал в интересах клуба. Нам повезло, что в команде все уживаются, как в семье, а между футболистами откровенные и искренние отношения. Иногда мы спорим, но самое важное — это наши результаты», — цитирует Кьеллини Football Italia.