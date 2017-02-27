Найнгголан: без команды я — никто

Полузащитник «Ромы» Раджа Найнгголан, оформивший дубль в матче 26-го тура Серии А с «Интером» (3:1), прокомментировал победу над миланским клубом.
«Мы доказали, что заслуживаем места, которое занимаем. Мы победили сильную команду и этот абсолютно заслуженный результат.
»Ювентус" продолжил побеждать, но нам удалось увеличить отрыв от «Наполи». Сейчас у «Ромы» сложный график матчей, но мы стараемся прибавлять от игры к игре. Теперь нас ждёт дерби с «Лацио» в Кубке Италии.
Что касается меня, то я делаю то, что требует тренер. Играю хорошо лишь потому, что со мной вместе играет команда. Без команды я никто. На празднования времени нет, нужно сфокусироваться на игре с «Лацио», — сказал Найнгголан в эфире Mediaset Premium.
«Рома» сыграет с «Лацио» в рамках 1/2 финала Кубка Италии. Первый матч состоится 1 марта, ответная игра пройдёт 5 апреля.