Сориано: мяч отскочил мне в руку, я просто не успел убрать её

Полузащитник «Вильярреала» Бруно Сориано прокомментировал назначение пенальти в ворота своей команды в матче 24-го тура испанской Примеры с «Реалом». Встреча завершилась победой «сливочных» со счётом 3:2. На 74-й минуте при счёте 2:1 в пользу «Вильярреала» судья назначил пенальти за то, что мяч попал Сориано в руку, которая не была прижата к телу.
«Очевидно, что я не мог ничего сделать. Мяч отскочил мне в руку, я просто не успел убрать её. Мне кажется, пенальти в том эпизоде не было.
Мы играли очень хорошо, но этот гол при счёте 2:1 спутал нам все карты. Тем не менее, мы доказали, что являемся сильной командой. Мы доминировали во многих игровых компонентах. Нам остаётся перевернуть эту страницу и в следующий раз сыграть ещё лучше», — приводит слова Сориано Marca.