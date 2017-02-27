Румменигге: Левандовски уже входит в категорию таких игроков, как Герд Мюллер

Председатель правления мюнхенской «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге не поскупился на похвалу в адрес нападающего команды Роберта Левандовского после домашнего матча 22-го тура чемпионата Германии с «Гамбургом». Играя на своём поле, подопечные Карло Анчелотти добились разгромной победы со счётом 8:0. Сам футболист сборной Польши оформил в этом матче хет-трик.
«Я бы сказал, что Левандовски уже входит в категорию таких игроков, как Герд Мюллер», — приводит слова Румменигге Bild.
Герд Мюллер защищал цвета немецкого гранда с 1964 по 1979 год. За это время он провёл за команду 538 игр и забил 477 голов. Левандовски в свою очередь сыграл в «Баварии» 132 матча и стал автором 95 голов.