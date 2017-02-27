Хазенхюттль: участие в ЛЧ? Часто победы даются «РБ Лейпциг» с трудом

Главный тренер «РБ Лейпциг» Ральф Хазенхюттль отметил, что успехи его команды в чемпионате Германии – это не нечто само собой разумеющееся. Хазенхюттль сказал это в ответ на вопрос о том, есть ли у новичка Бундеслиги притязания на участие в следующем розыгрыше Лиги чемпионов.
«Участие в Лиге чемпионов? Возможно, эксперты считают, что наша команда решит эту задачу с лёгкостью. Однако часто победы даются «Лейпцигу» с трудом», — приводит слова Хазенхюттля интернет-портал Goal.
По итогам 22 туров чемпионата Германии «Лейпциг» с 48 очками занимает 2-е место в турнирной таблице, уступая мюнхенской «Баварии» 5 очков и опережая ближайшего преследователя в лице дортмундской «Боруссии» на 8 очков.