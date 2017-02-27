Киевское «Динамо» готово расстаться с Хачериди

Руководство киевского «Динамо» намерено летом 2017 года продать защитника Евгения Хачериди, если по нему поступит достойное предложение, сообщает Sportarena. Главным мотивом такого решения может стать нежелание 29-летнего футболиста выкладываться на тренировках. Ранее именно по этой причине Хачериди был оштрафован клубом. Кроме того, Евгений не попал в заявку «Динамо» на матч УПЛ с «Зарёй», который завершился победой киевлян — 2:1.
Хачериди играет за Динамо с 2008 года. В общей сложности на его счету 209 матчей и 7 голов за первую команду киевлян.