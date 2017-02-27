Глава УЕФА: политика Трампа может помешать США выиграть право провести ЧМ-2026

Политика президента США Дональда Трампа может помешать стране завоевать право на проведение чемпионата мира 2026 года. Об этом заявил президент УЕФА Александр Чеферин.
Ранее Трамп подписал указы, согласно которым, в частности, введено ограничение на 90 дней въезд в США лиц из некоторых стран с мусульманским населением, таких как Ирак, Иран, Ливия, Сирия и другие.
«Заявки стран на проведение чемпионата мира получат оценку с разных сторон. Указы, подразумевающие ограничения на въезд в США, не помогут этой стране выиграть право принять проведения чемпионата мира. Если игроки, журналисты, болельщики не смогут приехать на чемпионат мира из-за таких решений, то в такой стране не должны проходить соревнования высокого уровня», — цитирует Чеферина New York Times.