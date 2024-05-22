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Почеттино может возглавить сборную Англии после Евро-2024

Почеттино может возглавить сборную Англии после Евро-2024
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Аргентинский специалист Маурисио Почеттино станет ведущим кандидатом на пост сборной Англии, если он продолжит оставаться без работы и эта должность станет доступной после Евро-2024. Об этом сообщает The Telegraph.

По сведениям источника, Почеттино может стать целью «Манчестер Юнайтед», если клуб уволит Эрика тен Хага с поста главного тренера. Также саудовский «Аль-Иттихад» может рассмотреть вариант с назначением Маурисио. При этом отмечается, что именно работа в сборной Англии уже некоторое время привлекает Почеттино.

Ранее стало известно, что Маурисио Почеттино покинул пост главного тренера «Челси». Аргентинец и руководство лондонского клуба договорились разорвать контракт по обоюдному согласию. Почеттино возглавлял «Челси» с мая 2023 года.

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