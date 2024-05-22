Магомед Оздоев рассказал о жизни в Греции

Полузащитник ПАОКа Магомед Оздоев высказался о жизни в Греции.

«В Греции хорошая погода. Люди добрые. Размеренная жизнь. Люди особо никуда не спешат. Нет суеты, как в мегаполисах. Все живут спокойной жизнью: работают и учатся. Очень спокойной жизнью живут — им это нравится. Они довольны – и я рад за них (улыбается).

Нет такого, что мне чего-то не хватает в Греции. В Салониках живёт очень много понтийцев. Можно сказать, что тут много русскоговорящих. Плюс из СНГ очень много людей, которые переехали. Есть несколько магазинов продуктов, в которых ты можешь купить всё, что хочешь. Проблем, связанных с продуктами, нет. Не сказать, что есть что-то, по чему я скучаю. Единственное – я скучаю по другому ритму. Я более активный человек», — сказал Оздоев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.