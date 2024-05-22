Александр Глеб: лучшие шансы на титул в РПЛ у «Динамо»

Бывший футболист «Барселоны» Александр Глеб высказался о чемпионской гонке в нынешнем сезоне РПЛ перед заключительным туром чемпионата.

«Сейчас в российском чемпионате интересная ситуация. Лучшие шансы на титул у «Динамо», которым нужно не проиграть в последнем туре. Но всё может перевернуться. У «Краснодара» есть шанс стать чемпионом, но теперь не всё зависит от них. А в случае с «Динамо» — всё в их руках. Что касается «Зенита», соперники тоже усиливаются. Невозможно доминировать всё время», — приводит слова Глеба Metaratings.

Напомним, за тур до окончания нынешнего сезона РПЛ чемпион ещё не определён. «Зенит» с 54 очками занимает второе место в турнирной таблице, отставая от московского «Динамо», которое занимает первое место, на два очка. При этом москвичи в заключительном туре сыграют на выезде с «Краснодаром», который занимает третью строчку в таблице. На счету южан 53 очка.