Ринат Дасаев: какой смысл Сафонову ехать в «ПСЖ» и играть на вторых ролях?

Бывший вратарь «Спартака» Ринат Дасаев поделился мнением о возможном переходе голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова в «ПСЖ».

«Я не могу сказать, правильное или неправильное решение Сафонову переходить в «ПСЖ». Ему только решать. Я откуда знаю, перерос ли Сафонов РПЛ или нет? Он настолько старый, что можно сказать, что он перерос российский чемпионат? Если он уверен, что выдержит конкуренцию в «ПСЖ», то пожалуйста — пусть едет. Но смысл ему ехать туда на вторых ролях?» — сказал Дасаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Ранее «Чемпионат» сообщил, что «Краснодар» и «ПСЖ» приближаются к соглашению по трансферу Сафонова за € 20 млн.

Напомним, в текущем сезоне французской Лиги 1 «ПСЖ» досрочно завоевал титул чемпиона страны. За 34 тура столичный клуб набрал 76 очков.