Магомед Оздоев высказался об интересе европейских клубов к Тюкавину

Полузащитник греческого ПАОКа Магомед Оздоев высказался о возможном будущем нападающего московского «Динамо» Константина Тюкавина в европейском клубе.

«Я не знаю, готов ли Тюкавин к Европе — это у него надо спрашивать. Ментально, психологически, готов ли он окунуться в другой мир, ведь Европа — это и есть другой мир. Всё зависит от страны. Например, Захаряну минимум год нужен для адаптации. Он её сейчас и проходит – это нормальное явление. Я по себе знаю, что это тяжело: ментальность людей вокруг, их характеры — там все совсем другие, понятия тоже.

Если отталкиваться от чемпионата Греции, то скорости с РПЛ тут одинаковые. Но мы играли с «Айнтрахтом» – там же гораздо быстрее! И ты должен быть готовым к этому — нужно пахать в два раза больше. В чемпионате Испании более техничный футбол. В Италии — более тактический. Я работал с итальянцами – футбол тактический, но очень работоспособный. Итальянцы по физической работе – номер один. У них очень тяжёлые нагрузки. Ты знаешь каждое своё действие на поле — это круто», — сказал Оздоев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Ранее сообщалось об интересе к Константину Тюкавину со стороны мадридского «Атлетико».

В нынешнем сезоне 21-летний Тюкавин принял участие в 36 матчах во всех турнирах. Ему удалось записать на свой счёт 17 голов и 10 результативных передач. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн. Действующее соглашение между московским клубом и нападающим рассчитано до 30 июня 2028 года.