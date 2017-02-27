Ф. Невилл: Ибрагимович – это новый Кантона, он настоящий лидер

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Фил Невилл сравнил нападающего манкунианцев Златана Ибрагимовича с легендой «МЮ» Эриком Кантона, который играл за «красных дьяволов» с 1992 по 1997 год. Сделал это англичанин после победы его бывшей команды в финале Кубка лиги над «Саутгемптоном» (3:2).
«Златан является лидером. Знаю, что Руни поднял кубок, но на поле именно Ибрагимович является лидером. Когда Кантона выходил на поле с поднятым воротником, его обожал вест «Олд Траффорд», вокруг него была невероятная аура. То же самое и с Ибрагимовичем.
Когда вы возглавляете новую команду, вам нужен человек, который будет вести команду за собой. Ибрагимович стал для Моуринью именно таким человеком», — цитирует Невилла Sky Sports.
В финале Кубка лиги Златан Ибрагимович оформил дубль.