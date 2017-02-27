Грасия: в «Рубине» у меня нет основных или запасных

Главный тренер «Рубина» Хави Грасия на пресс-конференции перед возобновлением сезона ответил на вопросы журналистов о прошедших тренировочных сборах и состоянии команды.
«Я очень доволен тем, как сложились сборы, как прошла подготовка ко второй части сезона. У нас была задача набрать определённый объём тренировочной работы и игровой объём через товарищеские матчи, которых у нас было много. В этих встречах команда проявила себя хорошо, все футболисты сыграли на должном уровне. Считаю, что мы набрали хорошую форму.
В составе действительно были произведены изменения – некоторые игроки ушли из команды. Сейчас наша задача в том, чтобы все оставшиеся футболисты приносили команде максимальную пользу.
Определился ли с составом? Определился. Но я сторонник того, чтобы на тренировках и сборах не определять «железный» основной состав. Каждый должен уметь взаимодействовать с каждым, потому что в любом случае настанет такой момент, когда придётся играть друг с другом на поле, а это не должно стать неожиданностью.
Когда я говорю, что в моей команде нет основных и запасных, я так искренне думаю, и футболисты должны это понимать. А на матч я выбираю состав из тех, кто находится в наилучшем состоянии. Изначально все футболисты для меня являются основными», — цитирует Грасию пресс-служба «Рубина».