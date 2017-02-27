Фанаты «Кристал Пэлас» по ошибке разрисовали автобус своей команды

Болельщики «Кристал Пэлас» решили перекрасить автобус «Мидлсбро» в цвета своего клуба, но, как выяснилось позже, транспортное средство принадлежало «орлам». Об этом сообщает The Telegraph.
Инцидент произошёл перед домашним матчем 26-го тура АПЛ с «Мидлсбро» (1:0). Фанаты разрисовали автобус в красно-бело-синие цвета, оставив надпись — «Кристал Пэлас». Позже выяснилось, что автобус принадлежит «орлам» и был сдан «Мидлсбро» в аренду.
Ущерб от выходки вандалов оценивается примерно в £ 40 тыс.
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