Пуйоль: на поле «Крестовского» появилось желание взять мяч и поиграть

Специально для этого в Петербург прилетели генеральный директор оргкомитета «Россия 2018» Алексей Сорокин, директор департамента FIFA по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит, чемпион мира и Европы по футболу Карлес Пуйоль.
«Действительно, стадион оставил положительное впечатление. Около 70 тысяч зрителей он будет вмещать. Практически с любой точки открывается прекрасный обзор. Я спускался на поле, даже появилось желание взять мяч и поиграть, несмотря на то что зрителей ещё нет», — передаёт слова Пуйоля корреспондент «Чемпионата» Руслан Славнухин.