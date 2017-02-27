Пуйоль: у «Барселоны» есть шанс исправить ситуацию в матче с «ПСЖ»

Бывший защитник и капитан «Барселоны» Карлес Пуйоль считает, что каталонцы ещё могут исправить ситуацию после поражения от «ПСЖ» (0:4) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Об этом испанец рассказал во время визита делегации ФИФА с проверкой перед Кубком конфедераций — 2017 в Санкт-Петербург.
«Я хотел бы повести побольше времени в России, здесь, в Петербурге. Я уже бывал здесь, но времени всегда было мало — не успевал погулять по городу. Хотел бы вместе с семьёй даже приехать.
«Барселона»? Да, счёт в матче с «ПСЖ» не лучший, но у команды есть шансы исправить своё положение», — передаёт слова Пуйоля корреспондент «Чемпионата» Руслан Славнухин.
Ответный матч «Барселона» — «ПСЖ» состоится 8 марта. Начало — 22:45 мск.