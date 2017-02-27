Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018 Кубок конфедераций
Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные Лига Чемпионат.com
Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2017 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016 ЧЕ-2017
Теннис
Кубок Федерации Кубок Дэвиса WTA ATP Australian Open 2017 Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Видео FANTASY ХОККЕЙ Билеты на спорт Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Футбольные трансферы
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Матч ЦСКА — «Зенит» обслужит Егоров, «Краснодар» и «Спартак» — Безбородов

27 февраля 2017, понедельник. 14:41. Футбол
Назначены арбитры и инспекторы на матчи 18-го тура российской Премьер-Лиги. Чемпионат России возобновится 3 марта.

3 марта (пятница)

«Томь» – «Ростов»: судья – Алексей Сухой (Люберцы); ассистенты судьи – Дмитрий Жвакин (Ленинградская область), Александр Шимарыгин (Сосновый Бор); резервный судья – Павел Кукуян (Сочи); инспектор – Сергей Французов (Москва).

4 марта (суббота)

«Оренбург» – «Арсенал»: судья – Владимир Сельдяков (Балашиха); ассистенты судьи – Вячеслав Семенов (Гатчина), Арам Петросян (Бронницы); резервный судья – Павел Шадыханов (Москва); инспектор – Алексей Спирин (Москва).

ЦСКА – «Зенит»: судья – Александр Егоров (Саранск); ассистенты судьи – Алексей Лунев (Новосибирск), Алексей Стипиди (Краснодар); резервный судья – Тимур Арсланбеков (Москва); инспектор – Михаил Ходырев (Москва).

5 марта (воскресенье)

«Краснодар» – «Спартак»: судья – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Максим Гаврилин (Владимир), Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург); резервный судья – Евгений Кукуляк (Калуга); инспектор – Игорь Синер (Омск).

«Урал» – «Амкар»: судья – Михаил Вилков (Нижний Новгород); ассистенты судьи – Алексей Воронцов (Ярославль), Константин Шаламберидзе (Москва); резервный судья – Антон Анопа (Благовещенск); инспектор – Сергей Анохин (Москва).

«Терек» – «Уфа»: судья – Сергей Карасёв (Москва); ассистенты судьи – Антон Аверьянов (Москва), Тихон Калугин (Москва); резервный судья – Дмитрий Недвижай (Ставрополь); инспектор – Александр Гвардис (Калининград).

«Крылья Советов» – «Локомотив»: судья – Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты судьи – Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону), Роман Усачев (Ростов-на-Дону); резервный судья – Александр Борисов (Самара); инспектор – Тарас Безубяк (Санкт-Петербург).

6 марта (понедельник)

«Анжи» – «Рубин»: судья – Алексей Еськов (Москва); ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин (Москва), Андрей Болотенков (Москва); резервный судья – Артем Чистяков (Азов); инспектор – Сергей Зуев (Москва).
Источник: Официальный сайт РФС Сообщить об ошибке
Теги
Амкар Анжи Арсенал Тула ПФК ЦСКА Терек Томь ФК Зенит ФК Краснодар ФК Крылья Советов ФК Локомотив ФК Оренбург ФК Ростов ФК Рубин ФК Спартак ФК Урал ФК Уфа Александр Егоров Алексей Еськов Владислав Безбородов Михаил Вилков Сергей Иванов - судья Сергей Карасёв — Футбол
Новости. Футбол
27 февраля 2017, понедельник
15:01 Могилевец: хотел перейти в «Ростов» ещё летом, я понял, что нужен этому клубу
14:47 С 28 февраля ЦСКА начнёт готовиться в Ватутинках к матчу с «Зенитом»
14:46 «Динамо» К и «Бешикташ» оштрафованы на € 60 000 каждый за беспорядки на матче ЛЧ
14:41 Матч ЦСКА — «Зенит» обслужит Егоров, «Краснодар» и «Спартак» — Безбородов
14:29 «Бастия» уволила Сикколини с поста главного тренера
14:03 Пуйоль: у «Барселоны» есть шанс исправить ситуацию в матче с «ПСЖ»
13:59 «Томь» пока не получила деньги для выплаты задолженностей
13:56 Роббен не исключает, что сезон-2017/18 не станет для него последним в «Баварии»
13:48 Матч Кубка России между «Рубином» и «Сибирью» начнётся в 15:00 мск
13:39 УЕФА открыл дисциплинарное дело против «Ростова» по итогам матча со «Спартой»
13:23 «Бавария» нацелилась на полузащитника «Байера» Хавеца
13:19 Сорокин: «Крестовский» обогнал «Фишт» в темпе строительства
13:15 Албин: Пуйоль протестировал поле «Крестовского» и остался вполне доволен
13:09 Ребко: футболисты «Луча-Энергии» поставили свои условия – ждём денег
13:05 В «Боруссии» Д считают, что Кастро достоин вызова в сборную Германии
12:59 Пуйоль: на поле «Крестовского» появилось желание взять мяч и поиграть
12:57 Директор департамента ФИФА: меня заверили, что на «Крестовском» всё будет хорошо
12:55 Фанаты «Кристал Пэлас» по ошибке разрисовали автобус своей команды
12:42 «Вольфсбург» возглавит глава академии «Арсенала» Йонкер
12:41 «Луч-Энергия»: в клубе все находятся в неведении о будущем
12:37 РФС: одна из топ-сборных может принять участие в матче открытия «Лужников»
12:33 Билеты на матч «Амкар» — «Зенит» стоят от 300 рублей
12:28 Фахриев: Ал. Миранчук хочет играть в «Рубине». Ждём летнее трансферное окно
12:26 Анчелотти: не вижу фаворита в Лиге чемпионов
12:25 Дядюн и Билялетдинов покинут «Рубин», Рыжиков может продлить контракт
12:22 РФС снял статус «легионер» с нападающего «Зенита» Юнаева
12:16 Грасия: в «Рубине» у меня нет основных или запасных
12:05 Дзофф: считаю, что Доннарумма сильнее меня
12:02 Три игрока «Рубина» получили травмы в преддверии матча Кубка России с «Сибирью»
12:00 Созин: хотелось бы, чтобы ЦСКА навязал «Спартаку» и «Зениту» борьбу за титул
11:43 Ф. Невилл: Ибрагимович – это новый Кантона, он настоящий лидер
11:28 Кутепов: Таски в хорошей форме. Уже набрал кондиции после травмы
11:25 Созин: хочется, чтобы в ЦСКА сделали ставку на Чалова и Жамалетдинова
11:18 Бывший защитник «Ростова» Гуйе перешёл в «Актобе»
11:14 Пауло Сержио: для меня лучшим футболистом «Баварии» является Рибери
11:11 Губернатор: я заинтересован, чтобы Бердыев продолжил работу в «Ростове»
11:05 Румменигге: ни с кем не вели переговоров насчёт поста спортивного директора
10:59 Марлос: буду ли я играть за сборную Украины? Всё может решиться до конца недели
10:50 Симеоне: после поражения от «Барселоны» задачи «Атлетико» не меняются
10:47 Директор «Ромы»: Манолас будет играть в команде долгие годы
10:46 Карвахаль: в игре с «Вильярреалом» для «Реала» самым важным было набрать 3 очка
10:42 Глава УЕФА: политика Трампа может помешать США выиграть право провести ЧМ-2026
10:40 Бэйл избежал серьёзного повреждения
10:07 Арена «Краснодара» претендует на звание «Стадион года» в мире
10:07 Ловчев: расстроен игрой «Спартака», нудятина какая-то
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Сколько голов забьёт новичок "Спартака" Луис Адриано в весенней части РФПЛ?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+