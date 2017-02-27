«Динамо» К и «Бешикташ» оштрафованы на € 60 000 каждый за беспорядки на матче ЛЧ

Киевское «Динамо» и «Бешикташ» были оштрафованы за беспорядки, которые произошли в очном матче 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов, который завершился в пользу украинской команды (6:0). Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.
«Динамо» наказано за недостаточное обеспечение безопасности домашнего матча и отсутствие разделения секторов фанатов киевлян и «Бешикташа». Также киевляне понесут наказание за использование фанатами пиротехники и беспорядки на трибунах стадиона в целом. Сумма штрафа составит € 60 тыс.
Столько же заплатит и «Бешикташ», который наказан за повреждение турецкими фанатами стадиона, использование пиротехники и беспорядки во время матча.