Райола: Ибрагимович смог бы заиграть даже на Марсе или на Луне

Мино Райола, агент нападающего «Манчестер Юнайтед» Златана Ибрагимовича, выразил мнение, что его клиент сумел бы заиграть даже на Марсе.
«Это была одна из тех проблем, которые мы хотели решить. Златан легко мог получить гораздо больше денег в других странах или других клубах, но он хотел доказать, что может перейти в Англию и забивать там не меньше, чем в любой другой стране. У меня не было ни минуты сомнения, что он заиграет в АПЛ, но ведь многие в нём сомневались!
Я не знаю, почему у этих людей были сомнения — надо спросить у них. Я никогда не сомневался в Златане. Зная его, могу сказать, что Ибра заиграет где угодно. Он — единственный игрок в мире, который добился бы успеха даже на Марсе или на Луне», — сказал Райола в интервью talkSPORT.