Витиньо сделал татуировку в честь «Шапекоэнсе»

Форвард ЦСКА Витиньо сообщил, что сделал татуировку в честь «Шапекоэнсе». 29 ноября прошлого года в Медельине потерпел крушение самолёт, на борту которого находились 77 пассажиров, включая игроков и персонал «Шапекоэнсе». Среди шести выживших — трое футболистов: Нето, Джексон Фольманн и Алан Рушел.
«Я играл против них три раза. Против большинства из футболистов, летевших тем злополучным рейсом. Мой друг, с которым я раньше выступал, Алан Рушел выжил. В том самолёте находились великолепные футболисты и тренеры, случившееся стало для меня настоящим шоком. Эта трагедия надолго выбила меня из колеи.
Я сделал татуировку в честь «Шапекоэнсе». В память о прекрасных людях, о больших профессионалах. Знаете, в Бразилии часто говорят, мол, футболисты не заслуживают тех денег, которые им платят. Но беда, которая произошла с «Шапекоэнсе», могла случиться с каждым. О них будут помнить как о людях, которые погибли, отправляясь на работу. Прежде всего они старались заработать деньги для своих семей. В жизни каждого из них была страсть – футбол, приносивший удовольствие не только им самим, но и многочисленным болельщикам команды. Стоит ли ругать футболистов за то, что вознаграждение у них больше, чем у представителей ряда других профессий? Когда человек умирает, не так важно, кем он работал – каменщиком, сапожником или кем-то ещё. Человек уходит в мир иной, и запомнят его прежде всего по достижениям, которых удалось добиться при жизни», — цитирует Витиньо Bobsoccer.
Ждёшь феерии от Витиньо в матче с «Зенитом», драфтуй его для своей команды.