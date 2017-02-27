Смоллинг: с Моуринью и Ибрагимовичем для «МЮ» нет ничего невозможного

Защитник «Манчестер Юнайтед» Крис Смоллинг поделился эмоциями после победы над «Саутгемптоном» (3:2) в финальном матче Кубка английской лиги, выделив вклад главного тренера Жозе Моуринью и форварда Златана Ибрагимовича.
«С таким тренером, который родился победителем, и с таким финишером, как Златан, нет ничего невозможного. Ибрагимович — главный игрок в команде, он наш центр, наше сердце. „МЮ“ повезло иметь в составе такого футболиста.
Было обидно пропустить перед самым перерывом, этот мяч придал сопернику сил. Во втором тайме было видно, что игроки устали, но потом у Златана возник момент, а он не привык разбрасываться такими шансами», — цитирует Смоллинга Sky Sports.