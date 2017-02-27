На матче «Шахтёра» в Лиге Европы фанаты сожгли флаг ДНР

На ответном матче 1/16 финала Лиги Европы между «Шахтёром» и «Сельтой», который состоялся 23 февраля, фанаты украинской команды развернули на трибунах флаг Донецкой Народной Республики и сожгли его.
Встреча состоялась в Харькове, поскольку у донецкой команды нет возможности проводить матчи на родном стадионе. После этой встречи фанаты «горняков» избили двух болельщиков «Сельты» и сожгли шарф испанской команды. «Сельта» выиграла у «Шахтёра» в дополнительное время со счётом 2:0 и пробилась в следующий раунд турнира.
Донецкая Народная Республика была провозглашена на территории Донецкой области Украины в апреле 2014 года в ходе массовых протестов против нового руководства страны, пришедшего к власти в результате Евромайдана.