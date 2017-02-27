Санетти: руководство «Интера» уверено в будущем клуба

Вице-президент «Интера» и бывший капитан миланской команды Хавьер Санетти поделился мнением о перспективах нерадзурри.
«Я уверен, что мы все работаем на благо „Интера“. В прошлом году клуб был передан холдингу Suning Group, они полны амбиций и думают о многообещающем будущем „Интера“. Построить новую команду всегда тяжело, это займёт какое-то время, но мы прилагаем все усилия, чтобы получить хорошие результаты уже в ближайшее время. Мы уверены в своём будущем», — цитирует Санетти Football Italia.