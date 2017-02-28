«Вест Хэм» отказал китайским клубам в трансфере Кэрролла

«Вест Хэм Юнайтед» в период зимнего трансферного окна отказал китайским клубам в покупке нападающего Энди Кэрролла, сообщает Daily Mail.
Интерес к 28-летнему британцу проявляли «Шаньдун Лунэн», «Тяньцзинь Цюаньцзянь» и «Хэбей Чайна Форчун», однако лондонский клуб отказался расставаться со своим форвардом.
В текущем сезоне Кэрролл провёл в АПЛ 12 матчей и забил шесть голов. В начале февраля Энди получил травму паха, но ожидается, что он вернётся в строй к матчу 27-го тура с «Челси», который состоится 3 марта.