Форвард «РБ Лейпциг» Вернер: слова Лёва – большая честь для меня

Нападающий «РБ Лейпциг» Тимо Вернер признался, что очень хотел бы играть в сборной Германии. Недавно главный тренер национальной команды Йоахим Лёв сказал, что Вернер обладает потенциалом, чтобы стать футболистом мирового класса.
«Слова Лёва – большая честь для меня. Но для того, чтобы удостоиться приглашения в сборную, мне необходимо сначала проделать большой объём работы», — приводит слова Вернера интернет-издание Sport1.
Также Вернер сказал, что свист болельщиков соперников не выбивает его из колеи.
По итогам 22 туров Бундеслиги 20-летний Вернер сыграл в 21 матче, отметившись 13 голами и 4 результативными передачами.