Соуза: фанаты «Фиорентины» имеют полное право освистывать команду

Главный тренер «Фиорентины» Пауло Соуза прокомментировал ничейный результат в матче с «Торино», который состоялся в рамках 26-го тура итальянской Серии А и завершился вничью (2:2), а также тот факт, что фанаты «фиалок» освистали команду.
«Болельщики платят за билеты, они имеют полное право выражать свои чувства. Они душа клуба. Футболисты сделали всё, что могли. В конце матча сказалась усталость. Сказывается и плотный график. За последнее время мы провели много матчей.
Я не стараюсь сохранить свою работу, я здесь, чтобы делать свою работу. Это всё. Моя команда отдала все силы на поле, поэтому я доволен», — цитирует Соузу Football Italia.
«Фиорентина» не смогла выиграть во втором матче подряд и занимает в чемпионате Италии 8-е место.