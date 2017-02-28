Хавбек «Фиорентины» Иличич получил травму на разминке перед матчем с «Торино»

Полузащитник «Фиорентины» Йосип Иличич угодил в лазарет. Произошло это перед матчем 26-го тура итальянской Серии А с «Торино» (2:2). Словенец был включён в стартовый состав, но на разминке получил травму.
Как сообщает пресс-служба клуба, Иличич повредил правую голень. Почувствовав боль, 29-летний футболист обратился к врачам и был исключён из стартового протокола. Сегодня, 28 февраля, хавбек должен пройти медицинское обследование.
В нынешнем сезоне итальянской Серии А Йосип Иличич принял участие в 20 матчах (17 в основном составе), забил 4 гола и отдал 4 результативные передачи.