Сумма отступных в контракте Смолова составляет € 30 млн

Представитель ProSports Management Кахор Муминов рассказал о фиксированных суммах, прописанных в контрактах футболистов Фёдора Смолова и Олега Шатова, с которыми сотрудничает его компания.
«Фиксированная сумма, прописанная в контракте Смолова, – 30 миллионов евро. У Шатова – 16 миллионов. Когда Олег продлевал соглашение с „Зенитом“, эта цифра стала предметом переговоров. Мы не хотели, чтобы она была какой-то заоблачной, так как мечта Шатова – попробовать свои силы в Европе. Для 25 ведущих европейских команд мы добились того, чтобы „Зенит“ предоставил льготу – 16 миллионов. Учитывая, какие деньги за счёт телевизионных прав получают клубы АПЛ, думаю, эта сумма не станет проблемой в переговорном процессе. Сегодняшний вопрос – это игра Олега в весенней части чемпионата и предстоящем Кубке конфедераций. Олег должен вернуться к уровню, при котором он стал бы опять интересен для европейских топ-клубов.
30 миллионов – это фактически запретительная цена на выход. Никто сегодня за русского футболиста таких денег давать не готов. Думаю, клуб точно не хочет, чтобы его игрок, даже в интересах сборной России, уехал в Европу. Мы же должны пробить эту стену! А то нас всё время ругают за лимит, огромные зарплаты и за то, что наши футболисты не хотят никуда срываться. Но это не связанные друг с другом вещи. А с „Краснодаром“, поверьте, мы найдём общий язык.
Действительно ли Смолов готов хоть сейчас идти пешком в “Боруссию”? Да. “Боруссия” — это одна из его детских грез. Считаю, Федя не потеряется в Германии. Там много бьют по воротам, а он самый бьющий форвард в России. Вот это его игра», — цитирует Муминова «Спорт-экспресс».